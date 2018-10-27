Роналду сыграет за сборную Португалии в ноябре

По информации Corriere dello Sport, форвард может вернуться в стан национальной команды к ноябрьским сборам. Португалия сыграет матч Лиги наций 17 ноября с Италией и 20 числа с Польшей.

Роналду просил не вызывать его в сборную, чтобы адаптироваться в туринской команде, куда он перешел летом из мадридского "Реала" . При этом, также называлась еще одна причина того, что Роналду не сыграл за сборную осенью. По информации СМИ, нападающий мог быть не вызван из-за обвинения в изнасиловании, о котором заявила жительница США. Позднее это не подтвердилась.

Португалия лидирует в группе 3 Лиги А с шестью набранными очками после двух игр. Италия с четырьмя очками в трех матчах идет второй, Польша (один балл в трех играх) — третьей.

Ранее сообщалось, что экс-форвард "Реала" уверен в незаменимости Роналду.