Роналду сыграет за сборную Португалии в ноябре 

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет сыграть за сборную Португалии уже в этом году, сообщает "Советский спорт".
По информации Corriere dello Sport, форвард может вернуться в стан национальной команды к ноябрьским сборам. Португалия сыграет матч Лиги наций 17 ноября с Италией и 20 числа с Польшей.
Роналду просил не вызывать его в сборную, чтобы адаптироваться в туринской команде, куда он перешел летом из мадридского "Реала". При этом, также называлась еще одна причина того, что Роналду не сыграл за сборную осенью. По информации СМИ, нападающий мог быть не вызван из-за обвинения в изнасиловании, о котором заявила жительница США. Позднее это не подтвердилась.
Португалия лидирует в группе 3 Лиги А с шестью набранными очками после двух игр. Италия с четырьмя очками в трех матчах идет второй, Польша (один балл в трех играх) — третьей.
Ранее сообщалось, что экс-форвард "Реала" уверен в незаменимости Роналду.