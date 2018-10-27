Ещё
Роналду сыграет за сборную Португалии в ноябре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду сыграет за сборную Португалии в ноябре 

Газета.Ru + ещё 4 58 минут назад
Фото: Goal.com
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет сыграть за сборную Португалии уже в этом году, сообщает "Советский спорт".
По информации Corriere dello Sport, форвард может вернуться в стан национальной команды к ноябрьским сборам. Португалия сыграет матч Лиги наций 17 ноября с Италией и 20 числа с Польшей.
Роналду просил не вызывать его в сборную, чтобы адаптироваться в туринской команде, куда он перешел летом из мадридского "Реала". При этом, также называлась еще одна причина того, что Роналду не сыграл за сборную осенью. По информации СМИ, нападающий мог быть не вызван из-за обвинения в изнасиловании, о котором заявила жительница США. Позднее это не подтвердилась.
Португалия лидирует в группе 3 Лиги А с шестью набранными очками после двух игр. Италия с четырьмя очками в трех матчах идет второй, Польша (один балл в трех играх) — третьей.
Ранее сообщалось, что экс-форвард "Реала" уверен в незаменимости Роналду.
Газета.Ru: последние новости
Нападающий "Спартака" Зе Луиш плакал после переезда в Россию Младший брат Кокорина рассказал о нападении на водителя Кокорин собирается помочь "Зениту" стать чемпионом РПЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала заявление после провала46
«Это был шок»: футболист плакал после переезда в РФ5
Брат Кокорина раскрыл причину нападения на водителя
«Плюнул в Конора»: что на самом деле сделал Хабиб29
Медведева провалилась в Канаде
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
00:24
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ
Летние виды спорта Прочее
08:14
Медведева сделала заявление после провала
Фигурное катание
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение