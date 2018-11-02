Аленичева отстранили от работы с «Енисеем»

Штаб Аленичева не будет готовить «Енисей» к матчу с «Анжи»

Пресс-служба красноярского «Енисея» сообщила, что Дмитрий Аленичев и его тренерский штаб не будут готовить команду к матчу 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи». «Готовить основную команду к матчу 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» будет тренерский штаб молодёжной команды во главе с Александром Алексеевым. До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея». После 12 туров РПЛ коллектив из Красноярска замыкает турнирную таблицу с шестью очками. Ранее «Локомотив» выбил «Енисей» из Кубка России.