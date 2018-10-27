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Защитник «Зенита» дал совет своему сыну
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Защитник «Зенита» дал совет своему сыну 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник "Зенита" Луиш Нету рассказал о том. какое будущее он видит для своего сына, передает "Советский спорт".
Футболист отвечал на вопросы своих поклонников в твиттере и затронул тему судьбы сына.
"Я бы хотел, чтобы он сам выбирал, и он может выбрать все, что захочет. Единственный совет, который я дам, это не быть вратарем или защитником. Только номером шесть или нападающим, потому что виноваты всегда защитники и голкиперы!" — поделился португалец.
Также он ответил на вопрос о смене игрового номера. У Защитника на спине цифра 13.
"С тех пор как я пришел сюда, я мог поменять номер. Но в последний момент я решил доказать, что 13 не является несчастливым числом", — заявил игрок.
Ранее экс-игрок "Зенита" дал прогноз на матч команды с "Крыльями Советов".
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