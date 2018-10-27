Защитник «Зенита» дал совет своему сыну

Футболист отвечал на вопросы своих поклонников в твиттере и затронул тему судьбы сына.

"Я бы хотел, чтобы он сам выбирал, и он может выбрать все, что захочет. Единственный совет, который я дам, это не быть вратарем или защитником. Только номером шесть или нападающим, потому что виноваты всегда защитники и голкиперы!" — поделился португалец.

Также он ответил на вопрос о смене игрового номера. У Защитника на спине цифра 13.

"С тех пор как я пришел сюда, я мог поменять номер. Но в последний момент я решил доказать, что 13 не является несчастливым числом", — заявил игрок.

Ранее экс-игрок "Зенита" дал прогноз на матч команды с "Крыльями Советов".