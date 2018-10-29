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СМИ: Лопетеги попрощался с футболистами «Реала»
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СМИ: Лопетеги попрощался с футболистами «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны» 

RT на русском + ещё 56 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попрощался с игроками своей команды после разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в матче десятого тура испанской Примеры.
Об этом сообщает Marca.
«Прощаюсь с вами, на всякий случай», — сказал специалист, поблагодарив подопечных за совместную работу.
После десяти туров чемпионата Испании «Реал» с 14-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице.
До этого появилась информация, что клуб из Мадрида может возглавить экс-тренер лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Антонио Конте.
Ранее Серхио Рамос заявил, что игроки «Реала» будут до конца поддерживать тренера.
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