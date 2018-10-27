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Гол Сигурдарсона принес «Ростову» победу над «Анжи»
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Гол Сигурдарсона принес «Ростову» победу над «Анжи» 

Вести.Ru + ещё 14 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Матчем в Ростове-на-Дону между местным "Ростовом" и махачкалинским "Анжи" продолжилась программа 12-го тура чемпионата Россия по футболу в высшем дивизионе. Ростовчане забили гол в первом тайме, но во втором остались в меньшинстве и с трудом сохранили счет 1:0.
Первая половина встречи прошла с преимуществом хозяев, но забить они смогли только на 37-й минуте: отличился Сигурдарсон. Во вторые 45 минут игра была более равно и даже гости имели пару полу-моментов, реализовать которые, впрочем, не сумели.
У "Ростова" на 53-й минуте за две желтые карточки был удален Скопинцев, что несколько изменило манеру игры хозяев, но команда Валерия Карпина удержала минимальный победный счет.
"Ростов" выиграл после двух поражений от "Оренбурга" (0:1) и "Локомотива" (1:2), и временно вышел на 2-е место в таблице, имея 21 очко. Но у конкурентов ростовчан "Краснодара" (19 очков), ЦСКА (19), "Локо" (18) и "Спартака" (18) по игре в запасе. Лидирует же "Зенит" — 25 очков после 11 встреч.
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