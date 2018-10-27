Гол Сигурдарсона принес «Ростову» победу над «Анжи»

Матчем в Ростове-на-Дону между местным "Ростовом" и махачкалинским "Анжи" продолжилась программа 12-го тура чемпионата Россия по футболу в высшем дивизионе. Ростовчане забили гол в первом тайме, но во втором остались в меньшинстве и с трудом сохранили счет 1:0.

Первая половина встречи прошла с преимуществом хозяев, но забить они смогли только на 37-й минуте: отличился Сигурдарсон. Во вторые 45 минут игра была более равно и даже гости имели пару полу-моментов, реализовать которые, впрочем, не сумели.

У "Ростова" на 53-й минуте за две желтые карточки был удален Скопинцев, что несколько изменило манеру игры хозяев, но команда Валерия Карпина удержала минимальный победный счет.