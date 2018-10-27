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Кафельников объявил войну ОПГ «Ромашке»
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Кафельников объявил войну ОПГ «Ромашке» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный в прошлом теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников надеется на уход из команды ОПГ "Ромашки".
— Отныне! Каждый выпитый мной бокал вина будет за "*** [удаление] ромашки" из "Спартака", — написал Кафельников в Твиттере.
ОПГ "Ромашкой" в шутку называют Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. В группировку также можно условно включить Артёма Реброва, Александра Самедова и Андрея Ещенко. Болельщики "Спартака" обвиняют некоторых игроков в отставке Массимо Карерры с должности главного тренера.
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