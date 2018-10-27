Кафельников объявил войну ОПГ «Ромашке» 

Известный в прошлом теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников надеется на уход из команды ОПГ "Ромашки".
— Отныне! Каждый выпитый мной бокал вина будет за "*** [удаление] ромашки" из "Спартака", — написал Кафельников в Твиттере.
Отныне! Каждый выпитый мной бокал вина будет за "выпиздивание ромашки" из Спартака👊. pic.twitter.com/0nMqWE2bFN— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 27 октября 2018 г.
ОПГ "Ромашкой" в шутку называют Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. В группировку также можно условно включить Артёма Реброва, Александра Самедова и Андрея Ещенко. Болельщики "Спартака" обвиняют некоторых игроков в отставке Массимо Карерры с должности главного тренера.