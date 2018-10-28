Немецкие фанаты дрались с полицией даже в туалетах

На футбольном матче в Дортмунде ранены более 40 человек

Беспорядки произошли во время матча девятого тура чемпионата Германии по футболу между дортмундской «Боруссией» и берлинской «Гертой». По данным полиции, ранены 45 человек, сообщает ТАСС

Матч состоялся в субботу в Дортмунде. Беспорядки возникли на трибунах, а также в туалетах. Болельщики гостевой команды по ходу игры конфликтовали с полицией, фанаты были вооружены древками от флагов. Во время стычек фанаты использовали пиротехнику.

Ранения получили также пять сотрудников полиции. О том, сколько участников инцидента было задержано, не сообщается.