Ещё
Немецкие фанаты дрались с полицией даже в туалетах
Далее:
Читайте также:
Ещё

На футбольном матче в Дортмунде ранены более 40 человек 

Вести.Ru + ещё 11 1 час назад
Беспорядки произошли во время матча девятого тура чемпионата Германии по футболу между дортмундской «Боруссией» и берлинской «Гертой». По данным полиции, ранены 45 человек, сообщает ТАСС.
Матч состоялся в субботу в Дортмунде. Беспорядки возникли на трибунах, а также в туалетах. Болельщики гостевой команды по ходу игры конфликтовали с полицией, фанаты были вооружены древками от флагов. Во время стычек фанаты использовали пиротехнику.
Ранения получили также пять сотрудников полиции. О том, сколько участников инцидента было задержано, не сообщается.
Вести.Ru: последние новости
ФИФА признала чемпионат мира в России лучшим в истории Гол Сигурдарсона принес "Ростову" победу над "Анжи" Арсен Венгер может стать тренером "Милана"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде11
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера2
Мамаев пожаловался на «порку»494
Синицина и Кацалапов стали вторыми на этапе Гран-при
Брат Кокорина раскрыл причину нападения на водителя364
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде
Фигурное катание
00:31
Немецкие фанаты дрались с полицией даже в туалетах
Футбол
00:13
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера
Бокс
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
06:14
Признание ФИФА: России заплатят за лучший ЧМ в истории
Футбол Статьи
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
00:24
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ
Летние виды спорта Прочее
08:14
Медведева сделала заявление после провала
Фигурное катание
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение