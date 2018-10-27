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Иванов раскритиковал судью после матча с «Уфой»
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Президент «Урала» раскритиковал судью после матча с «Уфой» 

RT на русском 1 час назад
Фото: @fcural Twitter
Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой» раскритиковал работу судьи Алексея Еськова.
«Выскажу своё мнение по судейству. Никакого удаления Артёма Фидлера не было, он не наиграл на две жёлтые карточки. Наш капитан чисто отнимает мяч, а судья свистит фолы. Фидлер сказал ему, что ничего не было, и получил предупреждение», — приводит слова Иванова «РИА Новости».
Президент «Урала» также заявил, что будет требовать отстранения Еськова от работы на матчах его команды.
«Будем писать в РПЛ, просить, чтобы больше не ставили этого рефери на наши игры. Все помнят, как он судил нас в матче открытия стадиона в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Был большой скандал. Он тогда не судил месяца два-три, а теперь работает как раньше. Еськов — арбитр ФИФА и умеет судить. Первый тайм с «Уфой» он судил всё, как было. Во втором тайме, может быть, устал, начал принимать необъективные решения. Но это моё мнение, у «Уфы» может быть другое восприятие», — добавил Иванов.
Ранее «Урал» сыграл вничью с «Уфой» в 12-м туре РПЛ.
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