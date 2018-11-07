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Раскрыта зарплата Кононова в «Спартаке»
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Источник назвал зарплату Кононова в «Спартаке» 

Газета.Ru + ещё 118 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононова сменит место работы. Как сообщает Sport24, специалист возглавит московский "Спартак".
По информации источника, Кононов подпишет с красно-белыми контракт до конца сезона-2018/19. Зарплата 52-летнего специалиста на посту главного тренера московского клуба составит €600 тысяч. При этом руководство "Спартака" оставит за собой право автоматически продлить контракт еще на один год в случае успешной работы Кононова.
Наставник "Арсенала", по сообщениям СМИ, разорвет соглашение с тульской командой после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Анжи", после чего возглавит московский клуб, исполняющим главного тренера которого является испанец Рауль Рианчо.
После 13-го тура тульский "Арсенал" располагается на 12-м месте, имея в своем активе 14 очков. "Спартак" с 19-ю баллами занимает шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Кононов написал заявление об увольнении из "Арсенала".
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