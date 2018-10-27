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Карпин рассказал, за что играют футболисты «Анжи»
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Карпин рассказал, за что играют футболисты «Анжи» 

RT на русском + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Анжи» в матче 12-го тура РПЛ рассказал, какую мотивацию находят для выхода на поле игроки махачкалинцевы в условиях серьёзных финансовых проблем.
«Мы сказали команде, что футболисты «Анжи» играют уже даже не за деньги и может даже не за эмблему клуба, а за свои будущие карьеры. Игроки продают себя на ярмарке, выкладываются и отдаются за своё будущее. Так что непростой соперник с этой точки зрения», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
Ранее «Ростов» обыграл «Анжи» в матче 12-го тура РПЛ и поднялся на второе место.
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