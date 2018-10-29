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«Лестер» объявил о смерти владельца клуба при крушении
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В ФК «Лестер» подтвердили гибель владельца при крушении вертолета 

ТК «Звезда» + ещё 179 53 минуты назад
На борту также находились дочь бизнесмена, два члена экипажа и еще один человек, никто из них не выжил.
При крушении вертолета около стадиона King power в британском городе Лестер погибли пять человек. Данную информацию подтвердили в пресс-службе одноименного футбольного клуба «Лестер Сити».
В числе погибших находится и сам владелец клуба, таиландский миллиардер Вишай Шривадданапрабха, теперь эти данные официально подтверждены. На борту также находились дочь бизнесмена, два члена экипажа и еще один человек, никто из них не выжил.
«С глубочайшим сожалением мы подтверждаем, что наш председатель Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет потерпел крушение за пределами стадиона King Power», — говорится в заявлении клуба.
О катастрофе стало известно в субботу 28 октября. После матча между «Лестер Сити» и «Вест Хэм» вертолет с предпринимателем на борту совершил взлет, это стало своего рода традицией для клуба и его владельца после каждой игры. Однако почти сразу после набора высоты машина потеряла управление и рухнула.
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