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«Лестер» отправится в Бангкок на похороны владельца клуба
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«Лестер» отправится в Бангкок на похороны владельца клуба 

Газета.Ru + ещё 313 3 часа назад
Футболисты и тренерский штаб "Лестер Сити" вылетят в Таиланд на похороны владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи, который погиб в крушении вертолета, сообщает "Советский спорт".
По информации Sky Sports, клуб поедет в Бангкок после матча против "Кардиффа" в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Похороны главы состоятся 3 ноября.
Напомним, что 27 октября после матча десятого тура АПЛ между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.
Ранее английская команда на своем официальном сайте опубликовала письмо Айяватта Шривадданапрабха, сына трагически погибшего владельца.
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