«Лестер» отправится в Бангкок на похороны владельца клуба

Футболисты и тренерский штаб "Лестер Сити" вылетят в Таиланд на похороны владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи, который погиб в крушении вертолета, сообщает "Советский спорт"

По информации Sky Sports, клуб поедет в Бангкок после матча против "Кардиффа" в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Похороны главы состоятся 3 ноября.

Напомним, что 27 октября после матча десятого тура АПЛ между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее английская команда на своем официальном сайте опубликовала письмо Айяватта Шривадданапрабха, сына трагически погибшего владельца.