Рухнул вертолет с владельцем футбольного клуба

СМИ: в упавшем возле стадиона вертолете был владелец ФК «Лестер Сити»

Очевидцы сообщают, что первым, кто выбежал с территории стадиона на помощь пострадавшим, был вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель . За ним едва поспевали охранники и сотрудники спортивной арены.

В вертолете, потерпевшем крушение рядом со стадионом «Кинг Пауэр» в Лестере, находился владелец местного футбольного клуба «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабха.

По сообщениям очевидцев, первым, кто выбежал с территории стадиона, чтобы прийти на помощь пострадавшим, был вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель. За ним едва поспевали охранники и сотрудники спортивной арены. Также свидетели рассказали, что непосредственно перед аварией у вертолета отказал задний пропеллер и машину начало сильно вращать и она вышла из-под контроля. Слова очевидцев передает BBC. Далее раздался взрыв, и вертолет превратился в «огненный шар».

Напомним, в воскресенье, 28 октября, рядом со стадионом «Кинг Пауэр» в британском Лестере потерпел крушение вертолет. Инцидент произошел спустя полчаса после матча местной футбольной команды «Лестер Сити» и «Вэст Хэм Юнайтед». В настоящий момент выясняется, кто был на борту помимо владельца «Лестер Сити».