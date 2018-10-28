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Кадыров выступил с предложением по Кокорину и Мамаеву
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Кадыров захотел перевоспитать Кокорина и Мамаева 

Lenta.ru + ещё 10 4 часа назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов перевоспитать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, если они перейдут в ФК «Ахмат». Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.
«Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — отметил Кадыров.
Мамаев пожаловался на «порку»
При этом глава Чечни подчеркнул, что не оправдывает футболистов, но, учитывая то, что они раскаялись, нет смысла заключать их под стражу.
«Я всегда был против любого насилия и защищал слабых», — добавил Кадыров.
Чеченский лидер уже предлагал футболистам играть за клуб «Ахмат». Он отмечал, что трудоустроить футболистов в футбольный клуб он сможет при любом исходе дела, при этом в «Ахмате» от них не будут ждать «звездной игры и забитых мячей».
Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, им грозит до семи лет тюрьмы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице. 10 октября они явились на допрос в полицию. 11 октября футболистов отправили в СИЗО до 8 декабря.
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