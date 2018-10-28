Владельца «Лестера» не было на борту упавшего вертолета

Вице-президента и спортдиректора «Лестера» не было на борту разбившегося вертолета

Появляются первые подробности по поводу разбившегося вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи. Это случилось накануне после домашнего матча 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1)

На данный момент неизвестно, кто находился на борту вертолета, а также нет информации о том, есть ли выжившие. При этом Sky Sports сообщает, что вице-президент клуба Айаватт Шривадданапрабха и спортивный директор Джон Радкин точно не были на борту вертолета.

«Лестер» уже выступил с заявлением, но пока не раскрывает детали.

«Мы оказываем помощь полиции Лестершира и аварийно-спасательным службам в рамках инцидента на стадионе «Кинг Пауэр». Клуб выпустит более подробное заявление после установления дополнительной информации».

Инцидент произошел примерно через час после окончания матча. По словам очевидцев, вертолет потерпел крушение вскоре после взлета.

60-летний тайский миллиардер Шривадданапрабха, купивший «Лестер» в 2010 году, после домашних матчей обычно возвращается на вертолете в Лондон. При его правлении клуб в 2016 году стал чемпионом Англии.