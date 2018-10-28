Тренер «Монако» отметил игру Головина

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал игру своей команды после ничьей в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном».
«У нас тяжёлая ситуация. Тем не менее команда старается бороться. Конечно, первые полчаса для нас были очень пассивными в атаке, но есть и позитивные моменты. Неплохо смотрелись Диоп, Силла и Головин», — приводит слова специалиста L'Equipe.
Он добавил, что ему необходимо сохранять позитив даже после таких игр.
«Три недели назад мы проиграли в подобном матче, сейчас же вырвали ничью. Это положительный аспект», — сказал Анри.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла десяти матчей.