Ещё
Тренер «Монако» отметил игру Головина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера

Тренер «Монако» Анри отметил игру Головина в матче Лиги 1 с «Дижоном» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал игру своей команды после ничьей в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном».
«У нас тяжёлая ситуация. Тем не менее команда старается бороться. Конечно, первые полчаса для нас были очень пассивными в атаке, но есть и позитивные моменты. Неплохо смотрелись Диоп, Силла и Головин», — приводит слова специалиста L'Equipe.
Он добавил, что ему необходимо сохранять позитив даже после таких игр.
«Три недели назад мы проиграли в подобном матче, сейчас же вырвали ничью. Это положительный аспект», — сказал Анри.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла десяти матчей.
RT на русском: последние новости
Кадыров заявил, что Кокорина и Мамаева перевоспитают в «Ахмате» в случае их перехода СМИ: Владелец «Лестера» и его дочь были на борту рухнувшего вертолёта Кокорин поблагодарил Жириновского за поддержку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров выступил с предложением по Кокорину и Мамаеву210
Видео с места трагедии с вертолетом владельца «Лестера»8
Рухнул вертолет с владельцем футбольного клуба24
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде39
Брат Кокорина раскрыл причину нападения на водителя366
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
На глазах у фанатов: босс «Лестера» разбился на вертолете
Футбол Статьи
00:40
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде
Фигурное катание
08:13
«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву
Фигурное катание Статьи
00:31
Немецкие фанаты дрались с полицией даже в туалетах
Футбол
00:13
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера
Бокс
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
06:14
Признание ФИФА: России заплатят за лучший ЧМ в истории
Футбол Статьи
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
00:24
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение