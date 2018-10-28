Тренер «Монако» отметил игру Головина

Тренер «Монако» Анри отметил игру Головина в матче Лиги 1 с «Дижоном»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал игру своей команды после ничьей в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном».

«У нас тяжёлая ситуация. Тем не менее команда старается бороться. Конечно, первые полчаса для нас были очень пассивными в атаке, но есть и позитивные моменты. Неплохо смотрелись Диоп, Силла и Головин», — приводит слова специалиста L'Equipe.

Он добавил, что ему необходимо сохранять позитив даже после таких игр.

«Три недели назад мы проиграли в подобном матче, сейчас же вырвали ничью. Это положительный аспект», — сказал Анри.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла десяти матчей.