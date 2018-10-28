Главные причины смотреть матч ЦСКА — «Краснодар»

Центральным матчем 12-го тура чемпионата России по футболу станет противостояние ЦСКА и «Краснодара» в Москве. Южане постараются впервые в истории на выезде обыграть соперника в РПЛ. Лидер команды Ари попытается отомстить оппоненту за тяжёлую травму. А защитник армейцев Родриго Бекао рискует заработать дисквалификацию.

Сражение за второе место

К очному матчу команды подошли, разделяя вторую строчку в турнирной таблице. На счету ЦСКА и «Краснодара» значится по 19 очков. В какой-то мере такой взлёт стал неожиданным для обоих коллективов. От армейцев после резкого омоложения состава подобной прыти не ждали. Болельщики предполагали, что как минимум текущий сезон уйдёт у Виктора Гончаренко на строительство новой команды.

Победа в отчётной встрече сделает одну из команд главным преследователем «Зенита» , а проигравшего может отбросить из лидирующей тройки, учитывая плотность наверху турнирной таблицы.

Испытание после еврокубков

При этом армейцы должны подойти к матчу чуть более свежими, чем соперник. Обе команды участвуют в еврокубках, но ЦСКА свой матч Лиги чемпионов с «Ромой» провёл во вторник, а южане игру Лиги Европы со «Стандардом» — в четверг.

Однако возможности для ротации у обоих коллективов не слишком обширные. Гончаренко в условиях эпидемии травм вынужден обходиться фактически одним и тем же составом.

У Мусаева же возникли серьёзные проблемы после заключения в СИЗО Павла Мамаева . Полузащитник на старте сезона стал настоящим лидером «Краснодара», и его отсутствие стало огромной потерей для тренерского штаба, что не замедлило сказаться на результатах. В последних трёх матчах южане потерпели три поражения. Впрочем, первое от «Зенита» случилось ещё при Мамаеве.

Неудачная серия «Краснодара»

Если верить статистике, ничего хорошего «Краснодар» в Москве не ждёт. В последний раз южане обыгрывали армейцев три года назад — в ноябре 2015-го — 2:1 (дубль оформил Смолов). Тогда красно-синих ещё возглавлял Леонид Слуцкий, а команду с юга России — Олег Кононов

А на выезде «Краснодар» обыгрывал ЦСКА лишь однажды — в апреле 2014-го в рамках полуфинала Кубка страны. В чемпионате России армейцы южанам дома пока не уступали.

Карточка для Бекао

В преддверии матча команды не обошлись без лёгкого троллинга в адрес друг друга. Например, ЦСКА снял забавный видеоролик, на котором Родриго Бекао седлает быка. В ролике также использованы переделанные строки из знаменитого стихотворения Агнии Барто: «Идёт бычок, бодается. Очки свои берёт. Но с ЦСКА встречается. Сейчас он упадёт».

Участие Бекао в данном перфомансе неслучайно, ведь он на старте сезона стал настоящим лидером ЦСКА. Бразилец до сих пор не пропустил ни одного матча, и руководство армейцев уже заявило о намерении выкупить права на защитника у «Байи». Агент футболиста отметил, что стороны, ещё заключая договор об аренде игрока, оговорили сумму выкупа, так что ЦСКА не придётся платить больше.

Идёт бычок, бодается,

Очки свои берёт

Но с #ЦСКА встречается…



Превью #CSKATV к игре #ЦСКАкраснодар! pic.twitter.com/OmoCB4lewc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 октября 2018 г. Вместе с тем следующая жёлтая карточка в РПЛ станет для Бекао четвёртой и обернётся дисквалификацией. При этом Родриго не всегда способен сдерживать свои эмоции и неоднократно был замечен в конфликтах с соперниками, чего стоит, например, дерби со «Спартаком» , в котором бразилец получил горчичник.

Месть Ари

В воскресенье Бекао к тому же ждёт интереснейшая дуэль с соотечественником Ари, который недавно получил российский паспорт. Мощный нападающий, наверняка, сделает всё, чтобы вывести из себя защитника. Впрочем, форвард вполне может вспылить и сам, как сделал это в памятной игре со «Спартаком».

При этом ЦСКА для Ари является одним из любимых противников. Во-первых, он не один сезон провёл в составе принципиального соперника армейцев «Спартаке». В первом же столичном дерби в карьере нападающий отметился голом и принёс красно-белым важнейшую победу.

Продолжил Ари регулярно поражать ворота красно-синих и после ухода из «Спартака». В 15 матчах с ЦСКА он суммарно забил шесть мячей в составе.

Именно в игре с армейцами в прошлом году Ари получил тяжёлую травму колена, из-за которой выбыл на долгий срок. Тогда бразилец пострадал после подката Александра Головина . Полузащитника в команде уже нет, но форвард всё равно постарается отомстить ЦСКА.

Отсутствие тренера

А вот наставник «Краснодара» Мурад Мусаев на тренерской скамейке во время матча с ЦСКА присутствовать не сможет. КДК РФС дисквалифицировал молодого специалиста на две игры РПЛ за нецензурную брань в отношении судей во встрече с «Ахматом».

«48-я минута матча — Мусаев удалён за нецензурные выражения в адрес судейской бригады. Мы запросили рапорт у судейской бригады. Все разговоры были подробно записаны. Мы получили письмо от «Краснодара» и Мусаева.

Он не смог присутствовать лично, так как команда находится в Бельгии. Он объяснился и извинился в письменном виде. Мы рассмотрели все данные, и пришли к выводу — дисквалифицировать его на два матча чемпионата России по футболу», — отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц

Впрочем, Мусаева спокойно должен заменить его помощник Олег Фоменко , тем более согласно регламенту он де-юре является главным из-за отсутствия у молодого коллеги нужной лицензии.

Мусаеву же останется налаживать игру своей команды с трибуны.