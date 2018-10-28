В Лондоне арестовали четырех игроков клуба НФЛ

Четыре игрока клуба НФЛ были арестованы в Лондоне за отказ заплатить по счёту в баре

Четыре игрока в американский футбол команды «Джэксонвилл Джагуарс» были арестованы в Лондоне за отказ расплатиться по счёту в одном из баров города.

Об этом сообщает BBC.

В клубе подтвердили, что игроки были задержаны, однако не стали называть их имена.

«Мы осведомлены, что четыре игрока были арестованы за отказ заплатить по счёту. Проблема уже решена, и спортсмены вернулись в команду», — сказано в заявлении клуба.

Счёт, который отказывались платить игроки, составлял 50 тыс. фунтов стерлингов.

Команда «Джэксонвилл Джагуарс» прибыла в Лондон, чтобы провести выездную игру регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги с «Филадельфия Иглз» на стадионе «Уэмбли».

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