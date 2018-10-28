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В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
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Появились новые данные о погибших при крушении вертолета владельца «Лестера» 

Рамблер 2 часа назад
На борту частного вертолета, потерпевшего крушение при взлете со стадиона King Power после матча английской Премьер-лиги, был владелец футбольного клуба «Лестер» Вишаю Шривадданапрабхе и его дочь. Всего в вертолете было пять человек, в том числе два пилота и и еще один пассажир, личность которого пока не установлена, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к клубу.
По словам источника, подтвержденных данных о том, выжил ли кто-нибудь из тех, кто был на борту вертолета, нет.
Видео с места трагедии с вертолетом владельца «Лестера»
60-летний Шривадданапрабха — основатель и генеральный директор сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. По версии журнала Forbes в списке самх богатых людей Таиланда он находится на девятой строчке.
С февраля 2011 года он являлся владельцем английского футбольного клуба Лестер Сити, выступающего Премьер-лиге. Под руководством Шривадданапрабха клуб стал чемпионом в Англии в 2016 году.
Ранее сообщалось, что при взлете со стадиона King Power потерпел крушение вертолет, в котором, как сообщалось изначально, находились три человека.
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