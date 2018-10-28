«Марсель» продлил два контракта за день

Французский "Олимпик Марсель" продлил два контракта, сообщает "Советский спорт" Руководство клуба заключило новые договора с главным тренером команды Руди Гарсия и спортивным директором Андони Субисарретой. Контракты будут действовать до лета 2021 года. В прошлом году французские специалисты привел "Марсель" в финал еврокубка, в котором уступил мадридскому "Атлетико". Ранее вице-президент французского "Монако" Вадим Васильев после матча 11-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (2:2) отметил, что игроки приложили недостаточно сил на поле.