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«Марсель» продлил два контракта за день
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«Марсель» продлил два контракта за день 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французский "Олимпик Марсель" продлил два контракта, сообщает "Советский спорт".
Руководство клуба заключило новые договора с главным тренером команды Руди Гарсия и спортивным директором Андони Субисарретой. Контракты будут действовать до лета 2021 года.
В прошлом году французские специалисты привел "Марсель" в финал еврокубка, в котором уступил мадридскому "Атлетико".
Ранее вице-президент французского "Монако" Вадим Васильев после матча 11-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (2:2) отметил, что игроки приложили недостаточно сил на поле.
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