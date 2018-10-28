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«Спартаку» понадобился Карпин
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СМИ: «Спартак» рассматривает Карпина в качестве кандидатуры на пост главного тренера 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский «Спартак» интересуется главным тренером футбольного клуба «Ростов» Валерием Карпиным.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, представители московского коллектива должны сегодня встретиться со специалистом. При этом в «Спартаке» связывались с Карпиным ещё до матча «Ростова» с «Анжи», который состоялся 27 октября.
Отмечается, что в «Ростове» в курсе о встрече Карпина с красно-белыми. При этом в контракте наставника с клубом из Ростова-на-Дону нет пункта об отступных.
Тем не менее москвичи не отказываются от кандидатуры тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова, но не могут договориться с руководством туляков о сумме компенсации.
Ранее тренер Кононов отказался комментировать уход в «Спартак».
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