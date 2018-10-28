«Спартаку» понадобился Карпин

СМИ: «Спартак» рассматривает Карпина в качестве кандидатуры на пост главного тренера

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, представители московского коллектива должны сегодня встретиться со специалистом. При этом в «Спартаке» связывались с Карпиным ещё до матча «Ростова» с «Анжи», который состоялся 27 октября.

Отмечается, что в «Ростове» в курсе о встрече Карпина с красно-белыми. При этом в контракте наставника с клубом из Ростова-на-Дону нет пункта об отступных.

Тем не менее москвичи не отказываются от кандидатуры тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова , но не могут договориться с руководством туляков о сумме компенсации.

Ранее тренер Кононов отказался комментировать уход в «Спартак».