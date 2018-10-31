Аленичев ответил на вопрос об отставке

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения в 1/8 финала Кубка России от «Локомотива» (1:4) сказал, что был готов к тому, что «железнодорожники» выставят на игру смешанный состав.

— Можно пару ваших комментариев по игре?

— Если кратко, то победила более сильная команда. Плюс половину голов мы привезли сами себе. У «Локомотива» более мастеровитая команда, особенно отмечу братьев Миранчуков и Фернандеша. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать «железнодорожникам» удачно сыграть в Португалии свой матч в Лиге чемпионов. Мне кажется, что у «Локомотива» ещё есть шансы зацепиться за еврокубковую весну.

— У вас не очень хорошо дела идут в чемпионате. Плюс «Енисей» вылетел сейчас из Кубка России. Готовы ли вы подать в отставку?

— У нас есть руководители клуба, так что подобные вопросы лучше адресуйте им.

— Сделал ли «Енисей» определенный шаг вперед, если сравнивать с игрой в Красноярске? Сейчас даже забить чемпиону страны получилось. Удивил ли вас стартовый состав соперника?

— Что касаемо состава, то я предполагал, что Юрий Сёмин выставит не основной костяк, был готов к такому повороту событий. Они не так давно гостили у нас, поэтому необходима ротация, ведь у «железнодорожников» весьма плотный график. Возвращаясь к первой части вашего вопроса — радует, что мы забили. Пусть и сделали это с пенальти. Были ещё неплохие моменты, которые надо было реализовывать. Пока только это и радует.

Вы в «Енисее» набираете состав, руководствуясь методами работы Олега Романцева в «Спартаке»?

— Состав «Енисея» сформирован исходя из наших возможностей, а они у нас не самые большие, если не самые маленькие. Мы не можем покупать футболистов, к сожалению. Все наши новички появились в клубе бесплатно. Конечно, хотелось бы иметь у себя в составе братьев Миранчуков, Фернандеша и Эдера, но у нас нет для этого условий.

— Видите ли вы возможности для того, чтобы как-то исправить в нынешнее положение или всё безнадежно?

— Я не считаю, что «Енисей» находится в какой-то безнадёжной ситуации. В чемпионате прошло только 12 игр, впереди нас ждёт 18 туров — это больше половины. Бывали случаи, что команда смогла выбраться и из более плачевного положения. Одна-две победы придадут положительный импульс. Если финансы нам позволят, то в межсезонье мы проведём точечное усиление. Хотелось бы результат видеть. Я по жизни оптимист, поэтому считаю, что у нас есть всё. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Общими силами, так сказать. Постараюсь сделать так, чтобы они не ошибались на пустом месте. Мы ведь тут одна семья, находимся в одной лодке.