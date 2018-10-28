Губерниев рассказал о договоренности с Глушаковым 

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о договоренности с полузащитником московского "Спартака" Денисом Глушаковым, сообщает "Советский спорт".
"Глушаков пообещал, что в "Спартаке" все будет хорошо. Договорились, завтра с "Рубином" выходит аккуратно на замену: два забивает, один отдает. Поверим на слово?" — написал Губерниев в инстаграме.
Встреча между казанским "Рубином" и "Спартаком" пройдет 29 октября в столице Татарстана. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.30 мск.
Ранее сообщалось, что Глушаков отправился со "Спартаком" в Казань на матч с "Рубином".