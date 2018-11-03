Ещё
Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке» 

RT на русском + ещё 98 1 час назад
Фото: Reuters
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
«Пока ещё не общался с руководством относительно своего будущего. Если руководство посчитает нужным, то я останусь, но работать я буду только шесть месяцев», — приводит слова Рианчо ТАСС.
Он отметил, что никогда не подписывал с командами соглашений на два или три года.
«За шесть месяцев можно понять, нашёл ли ты общий язык с игроками или нет», — добавил специалист.
Рианчо возглавил «Спартак» 22 октября после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры.
Ранее Александр Самедов рассказал о ситуации в «Спартаке» после смены тренера.
RT на русском: последние новости
СМИ: Слуцкий может возглавить лиссабонский «Спортинг» Тренер «Арсенала» Кононов раскритиковал судейство после поражения от «Локомотива» в 13-м туре РПЛ Экс-тренер сборной России по футболу дал прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы258
Кокорина и Мамаева оставили без мяча35
Слуцкого захотели переманить
«Трупы были выложены прямо на льду»34
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Видео
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
06:36
Итоги первого дня Гран-при Финляндии
Фигурное катание Статьи
00:38
14-летний российский футболист забил в стиле Марадоны
Футбол
01:03
Кокорина и Мамаева оставили без мяча
Футбол
00:48
Счастливый финский лед: Дадонов зажег, как в СКА
Хоккей Статьи
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:44
«Ну и где ты, Флойд?»: Хабиб ждет Мейвезера в MMA
MMA Статьи
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта Прочее
05:09
Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение