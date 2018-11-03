Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Пока ещё не общался с руководством относительно своего будущего. Если руководство посчитает нужным, то я останусь, но работать я буду только шесть месяцев», — приводит слова Рианчо ТАСС.

Он отметил, что никогда не подписывал с командами соглашений на два или три года.

«За шесть месяцев можно понять, нашёл ли ты общий язык с игроками или нет», — добавил специалист.

Рианчо возглавил «Спартак» 22 октября после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры