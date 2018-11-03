Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке» 

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
«Пока ещё не общался с руководством относительно своего будущего. Если руководство посчитает нужным, то я останусь, но работать я буду только шесть месяцев», — приводит слова Рианчо ТАСС.
Он отметил, что никогда не подписывал с командами соглашений на два или три года.
«За шесть месяцев можно понять, нашёл ли ты общий язык с игроками или нет», — добавил специалист.
Рианчо возглавил «Спартак» 22 октября после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры.
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