В «Спартаке» протестуют против отставки Карреры

Источник: Зе Луиш, Адриано и Фернандо протестуют против отставки Карреры

По информации источника, все трое могли не полететь на игру не из-за травм, как сообщал официальный сайт красно-белых, а в связи с протестом против увольнения итальянского специалиста.

Напомним, что об уходе Карреры с поста главного тренера «Спартака» стало известно 22 октября. Исполняющим обязанности наставника красно-белых был назначен Рауль Рианчо.

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны.