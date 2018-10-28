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В «Спартаке» протестуют против отставки Карреры
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Источник: Зе Луиш, Адриано и Фернандо протестуют против отставки Карреры 

Чемпионат.com + ещё 2 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Игроки «Спартака» полузащитник Лукас Фернандо, а также нападающие Зе Луиш и Луис Адриано остались в Москве и не полетели в Казань на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера команды, сообщает «Советский спорт».
Фанаты «Спартака» извинились перед Каррерой
По информации источника, все трое могли не полететь на игру не из-за травм, как сообщал официальный сайт красно-белых, а в связи с протестом против увольнения итальянского специалиста.
Напомним, что об уходе Карреры с поста главного тренера «Спартака» стало известно 22 октября. Исполняющим обязанности наставника красно-белых был назначен Рауль Рианчо.
Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны.
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