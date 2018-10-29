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Интимные фото Мамаевых появились в Сети
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Интимные фото Мамаевых появились в Сети 

News.ru + ещё 10 8 часов назад
Интимные фото четы Мамаевых выложили в Сеть хакеры. Снимки полузащитника «Краснодара» и его жены Аланы злоумышленники взяли после взлома страниц Мамаевых.
Алана Мамаева рассказала, что хакеры уже связывались с ней и требовали денег за то, чтобы фото остались недоступными широкой публике. Павел Мамаев сейчас продолжает отбывать арест в Бутырке, сообщает Super.ru.
Фото и видео были размещены на странице актрисы Маши Горбань в инстаграме. На видео, к примеру, снят футболист, сбривающий в ванной перед зеркалом усы и бороду. Его явно снимает жена. Мамаев полностью обнажён, сначала он стоит спиной, а после поворачивается к жене передом.
Администрация инстаграма позже удалила это видео, но его успели посмотреть почти 200 тыс. человек.
Ранее News.ru сообщал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев уверен, что ему и форварду «Зенита» Александру Кокорину не изменили меру пресечения из-за общественного мнения. Хавбек утверждает, что их случай стал показательной поркой для всех.
«Сколько нам ещё сидеть, чтобы оно поменялось. Три месяца? Полгода? Сколько нужно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решёткой?», — сказал футболист.
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