Бердыев пожаловался на отсутствие денег в «Рубине»

Заслуженный тренер России, Украины и Грузии Герман Зонин поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и "Спартаком" , сообщает "Спорт-уикэнд".

"В сегодняшнем "Рубине" рассчитывать в атаке можно лишь на Сердара Азмуна. Стало быть, особое внимание нужно обратить на "стандарты", которые могут принести успех. Ну а главное — посоветовал акцентировать внимание на действия центральных защитников. Надеюсь, эти советы помогут обыграть "Спартак".

Несколько дней назад мне звонил Курбан Бердыев. Жаловался, что в клубе нет денег. Напомнил нынешнему главному тренеру казанцев о тех временах, когда он был у меня капитаном команды в ростовском СКА. У нас иногда и с питанием проблемы возникали, но при этом настраивались на игры с московскими клубами, как на последний бой", — сказал Зонин.

Матч "Рубин" — "Спартак" состоится 29 октября на стадионе "Казань Арена" и начнется в 20:30 по московскому времени.