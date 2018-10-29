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Бердыев пожаловался на отсутствие денег в «Рубине»
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Бердыев пожаловался на отсутствие денег в «Рубине» 

Газета.Ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России, Украины и Грузии Герман Зонин поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и "Спартаком", сообщает "Спорт-уикэнд".
"В сегодняшнем "Рубине" рассчитывать в атаке можно лишь на Сердара Азмуна. Стало быть, особое внимание нужно обратить на "стандарты", которые могут принести успех. Ну а главное — посоветовал акцентировать внимание на действия центральных защитников. Надеюсь, эти советы помогут обыграть "Спартак".
Несколько дней назад мне звонил Курбан Бердыев. Жаловался, что в клубе нет денег. Напомнил нынешнему главному тренеру казанцев о тех временах, когда он был у меня капитаном команды в ростовском СКА. У нас иногда и с питанием проблемы возникали, но при этом настраивались на игры с московскими клубами, как на последний бой", — сказал Зонин.
Матч "Рубин" — "Спартак" состоится 29 октября на стадионе "Казань Арена" и начнется в 20:30 по московскому времени.
Ранее "Урал" презентовал нападающего Павла Погребняка в перерыве матча двенадцатого тура РПЛ с "Уфой".
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