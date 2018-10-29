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Жена Кержакова решила обратиться к судебным приставам
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Жена Кержакова решила обратиться к судебным приставам 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: Instagram
Жена бывшего форварда петербургского «Зенита» и футбольной сборной России Александра Кержакова пообещала натравить на него судебных приставов, если он не вернет ей общего сына. Об этом Милана Кержакова сама рассказала «СтарХиту».
В настоящее время спортсмен и его супруга находятся в процессе развода. Сначала суд постановил, что их полуторагодовалый сын должен жить в это время с отцом, который обвинил супругу в наркомании и психическом нездоровье.
Однако позже Милана Кержакова документально опровергла это, а суд изменил решение, постановив передать ребенка ей.
«Александр сказал, что добровольно ребенка отдавать не станет», — рассказала его пока еще жена.
По ее словам, «решать эту ситуацию» она намеревается в правовом поле, то есть дождавшись решения суда по апелляции Кержакова. Если же жалоба экс-футболиста будет отклонена, то его супруга планирует вернуть сына себе с помощью сотрудников Федеральной службы судебных приставов.
«Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу», — посетовала напоследок Милана Кержакова.
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