Жена Кержакова решила обратиться к судебным приставам

Жена бывшего форварда петербургского «Зенита» и футбольной сборной России Александра Кержакова пообещала натравить на него судебных приставов, если он не вернет ей общего сына. Об этом Милана Кержакова сама рассказала «СтарХиту»

В настоящее время спортсмен и его супруга находятся в процессе развода. Сначала суд постановил, что их полуторагодовалый сын должен жить в это время с отцом, который обвинил супругу в наркомании и психическом нездоровье.

Однако позже Милана Кержакова документально опровергла это, а суд изменил решение, постановив передать ребенка ей.

«Александр сказал, что добровольно ребенка отдавать не станет», — рассказала его пока еще жена.

По ее словам, «решать эту ситуацию» она намеревается в правовом поле, то есть дождавшись решения суда по апелляции Кержакова. Если же жалоба экс-футболиста будет отклонена, то его супруга планирует вернуть сына себе с помощью сотрудников Федеральной службы судебных приставов.