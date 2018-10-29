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Футболисты отпраздновали гол унижением соперника
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Футболисты отпраздновали гол унижением соперника 

Lenta.ru 1 час назад
Футболисты малазийского «Перака» отметились неуместным празднованием автогола соперника в финале национального кубка против «Теренггану». Видео эпизода опубликовано в YouTube-канале MR. zaidin.
Автогол в самой концовке второго дополнительного тайма вызвал бурную радость футболистов «Перака». Трое из них встали рядом с упавшим на колени соперником и сделали несколько движений тазом. Судья показал одному из футболистов желтую карточку.
Счет после гола стал 3:3. В серии послематчевых пенальти игроки «Перака» оказались точнее и завоевали трофей.
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