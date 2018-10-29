Вместе с владельцем «Лестера» разбилась экс-королева красоты

Таиландская модель Нурсара Сукнамай (Nursara Suknamai) погибла при крушении вертолета владельца футбольного клуба «Лестер». Об этом сообщает Daily Mail.

Сукнамай заняла второе место в отборочном туре на конкурс «Мисс Вселенная». В 2005 году она стала победительницей конкурса «Мисс Интерконтиненталь Таиланд» и завоевала титул «Мисс Фотогеничность».

Когда Сукнамай завершила модельную карьеру, она начала работать на одного из богатейших людей Таиланда, владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи.

Вертолет c владельцем «Лестера» на борту разбился вечером 27 октября. Вертолет взлетел с футбольного поля, упал на расположенной неподалеку парковке и взорвался.

При крушении погибли Шривадданапрабха, пилот, второй пилот-инструктор, Сукнамай и еще один сотрудник бизнесмена. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ рулевого винта.