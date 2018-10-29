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Моуринью рассказал о встрече с Аньелли
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Жозе Моуринью рассказал о встрече с президентом «Ювентуса» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о встрече с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с одноименным клубом (0:1), сообщает Football Italia. Руководитель "Старой синьоры" признался португальскому специалисту, что хочет выиграть 10-е скудетто подряд.
— В туннеле около раздевалок стадиона "Олд Траффорд", я сказал президенту Андреа Аньелли, что они выиграют свой восьмой скудетто, — цитирует Моуринью Football Italia. — Он ответил, что ему этого недостаточно, им необходимо выиграть 10-е подряд. Мне нравится, как работает "Ювентус". Надеюсь, что у них все получится в этом сезоне.
"Ювентус" неизменно становится чемпионом серии А с сезона 2011/2012. Клуб семь раз подряд выигрывал скудетто. В текущем сезоне "бьянконери" после 10 встреч в чемпионате Италии занимают первое место с 28 очками.
Следующий матч "Ювентус" проведет против "Кальяри" 3 ноября в рамках 11-го тура чемпионата Италии на стадионе "Альянц Стэдиум". Игра начнется в 22.30 (мск).
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