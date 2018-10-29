Моуринью рассказал о встрече с Аньелли

Жозе Моуринью рассказал о встрече с президентом «Ювентуса»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о встрече с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с одноименным клубом (0:1), сообщает Football Italia. Руководитель "Старой синьоры" признался португальскому специалисту, что хочет выиграть 10-е скудетто подряд.

— В туннеле около раздевалок стадиона "Олд Траффорд", я сказал президенту Андреа Аньелли, что они выиграют свой восьмой скудетто, — цитирует Моуринью Football Italia. — Он ответил, что ему этого недостаточно, им необходимо выиграть 10-е подряд. Мне нравится, как работает "Ювентус". Надеюсь, что у них все получится в этом сезоне.

"Ювентус" неизменно становится чемпионом серии А с сезона 2011/2012. Клуб семь раз подряд выигрывал скудетто. В текущем сезоне "бьянконери" после 10 встреч в чемпионате Италии занимают первое место с 28 очками.

Следующий матч "Ювентус" проведет против "Кальяри" 3 ноября в рамках 11-го тура чемпионата Италии на стадионе "Альянц Стэдиум". Игра начнется в 22.30 (мск).