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Акинфеев высказался по поводу переименования аэропортов
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Акинфеев предложил назвать аэропорты России в честь футболистов 

RT на русском + ещё 9 3 часа назад
Фото: News.ru
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выступил с предложением назвать российские аэропорты в честь легендарных футболистов Льва Яшина и Григория Федотова.
«Как профессиональный спортсмен, я выделил бы двух футболистов, которые, с моей точки зрения, достойны этой чести. Это выдающийся вратарь московского «Динамо» Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча». А также легендарный бомбардир ЦДКА Григорий Федотов — нападающий несравненной «команды лейтенантов», на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба», — цитирует вратаря сайт «Великие имена России».
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева высказалась за переименование аэропорта Волгограда в Сталинград.
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