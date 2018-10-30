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Роналду рассказал о страданиях семьи из-за скандала
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Роналду: мама и сестры рассержены на меня за обвинения в изнасиловании 

Газета.Ru + ещё 11 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес, передает "Советский спорт".
Форвард рассказал о том, как относится его семья к инциденту.
"Я уже объяснял все своей девушке. Мой сын, Криштиану-младший, слишком молод, чтобы такое понять. Но сложнее всего с моими мамой и сестрами. Они поражены и в то же время рассержены. Я впервые вижу их такими. Я успокаиваю их, хотя по логике вещей должно быть наоборот. Особенно это касается моей мамы. Она безутешна. За нее мне больней всего. Но потом, когда все закончится, я хочу увидеть, что будут говорить люди. Включу телевизор и буду смотреть", — поделился переживаниями португалец с France Football.
Также он отметил, что, несмотря на обвинения, он гордиться тем, чего достиг в свои 33 года.
"Я горжусь своей жизнью, тем, кем я являюсь, тем, чего я достиг. Моя жизнь не тяжела, если сравнивать ее с жизнями людей, которые как сумасшедшие вкалывают на работе, чтобы оплатить счета, из-за чего страдают их дети. Я счастливый, успешный человек. Но я не хочу, чтобы мое имя и моя репутация безосновательно страдали", — заявил Роналду.
В изнасиловании футболиста обвиняет американская модель Кэтрин Майорги.
Ранее форвард "старой синьоры" заподозрил связь между обвинениями и уходом из мадридского "Реала".
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