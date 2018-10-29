Букмекеры: «Спартак» обыграет «Рубин» на выезде

Сегодня матчем московского «Спартака» на выезде завершится очередной 12 тур Российской премьер-лиги: в Казани «красно-белые» сыграют с «Рубином». Матч станет первой встречей в РПЛ после недавней отставки бывшего главного тренера Массимо Карреры . Матч начнется в 20:30 по московскому времени.

Тем не менее, в ранге фаворитов, согласно оценкам аналитиков, к матчу подходит «Рубин», — коэффициент на победу хозяев составляет 2.55 (около 40% вероятности победы). Шансы мос-ковского клуба победить на выезде оцениваются по коэффициенту 3.10.

«Спартак» и «Рубин» после 11 туров имеют по 18 очков в активе. В случае победы каждая из команд сможет вплотную приблизиться к лидерам.

* Котировки в линии могут изменяться по мере приближения времени начала матча.