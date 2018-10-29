Роналду рассказал о причинах ухода из «Реала»

Форвард футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду заявил, что покинул клуб, поскольку отношению к нему со стороны президента клуба Флорентино Переса изменилось.

«После девяти лет, проведенных в Мадриде, настало время что-то менять. В последнее время я чувствовал, что отношение президента клуба Флорентино Переса ко мне изменилось, оно стало не таким, как в начале», — приводит слова Роналду France Football.

Футболист добавил, что Перес не хотел, чтобы он уходил. Также он отметил, что всегда будет помнить те моменты, которые испытал с командой.

Криштиану Роналду подписал четырёхлетний контракт с «Ювентусом» 10 июля текущего года. На его счету 12 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.