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Роналду рассказал о причинах ухода из «Реала»
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Роналду рассказал о причинах ухода из «Реала» 

News.ru 1 час назад
Фото: Stefano Gnech/imago sportfotodienst/Global Look Press
Форвард футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду заявил, что покинул клуб, поскольку отношению к нему со стороны президента клуба Флорентино Переса изменилось.
«После девяти лет, проведенных в Мадриде, настало время что-то менять. В последнее время я чувствовал, что отношение президента клуба Флорентино Переса ко мне изменилось, оно стало не таким, как в начале», — приводит слова Роналду France Football.
Футболист добавил, что Перес не хотел, чтобы он уходил. Также он отметил, что всегда будет помнить те моменты, которые испытал с командой.
Криштиану Роналду подписал четырёхлетний контракт с «Ювентусом» 10 июля текущего года. На его счету 12 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
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