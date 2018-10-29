Мамаев пожалуется на хакеров в прокуратуру

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Мамаев обратится в прокуратуру после публикации интимных фото с его женой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter
Адвокат футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил о намерении обратиться в прокуратуру после опубликования интимных фотографий игрока и его жены Аланы.
"В связи с такими публикациями есть основания для обращения в правоохранительные органы по факту совершения ряда преступлений, в том числе и вымогательство, и нарушение неприкосновенности частной жизни. Ранее уже такое заявление подавалось в правоохранительные органы Краснодара, но, к сожалению, было отказано в возбуждении уголовного дела.
Сейчас подано повторное заявление по всем этим фактам, и, соответственно, надеюсь, правоохранительные органы оперативно среагируют и установят лица, которые совершают данные противоправные действия", — цитирует Бушманова "Говорит Москва".
По мнению адвоката, снимки выложили те же люди, которые вымогали у Аланы Мамаевой деньги за фото.
Ранее сообщалось, что хакеры выложили в сеть интимные фото Мамаевых.
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