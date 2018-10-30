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К Мамаеву подселили новичка
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Новым сокамерником Мамаева стал экономический преступник 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
К Павлу Мамаеву подселили нового сокамерника в СИЗО, рассказал адвокат футболиста Игорь Бушманов изданию RT.
Адвокат рассказал, что нового соседа Мамаева зовут Александр, ему около 30 лет, и он обвиняется по 159-й статье УК РФ (Мошенничество в сфере экономических преступлений).
Кокорин и Мамаев могут стать звездами тюремного футбола
По словам защитника, футболист много общается со своим сокамерником, у них нашлось много общих тем для разговоров. Кроме того, они вместе ходят в спортзал.
Ранее Игорь Бушманов рассказал, что подал иск в прокуратуру в связи с утечкой в интернет интимных фотографий Павла Мамаева с женой Аланой.
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