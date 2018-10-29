К Мамаеву подселили нового сокамерника

Новым сокамерником Мамаева стал экономический преступник

Адвокат рассказал, что нового соседа Мамаева зовут Александр, ему около 30 лет, и он обвиняется по 159-й статье УК РФ (Мошенничество в сфере экономических преступлений).

По словам защитника, футболист много общается со своим сокамерником, у них нашлось много общих тем для разговоров. Кроме того, они вместе ходят в спортзал.