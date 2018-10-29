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Семак: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей"
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Сергей Семак: «Зенит» взял три очка при игре ниже своих способностей 

Вести.Ru + ещё 11 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после победного поединка против самарских "Крыльев Советов" в 12-м туре чемпионата России признался, что его подопечные провели игру не самым лучшим образом. Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу клуба с берегов Невы.
"Игра против "Крыльев" получилась тяжелой. Начало было плохим из-за большого количества ошибок в обороне, — признается Семак, слова которого приводит Спорт24.Ru. — Матч провели ниже своих способностей, но главное, что взяли три очка. Сейчас у нас сложный календарь, большое количество выездов и также нужно учитывать состояние игроков. После чемпионата мира спад неминуем, и главной задачей для нас является преодоление подобных периодов с минимальными потерями".
Напомним, что после 12-ти туров "сине-бело-голубые" занимают первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, на шесть очков опережая "Краснодар".
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