Семак: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей"

Сергей Семак: «Зенит» взял три очка при игре ниже своих способностей

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Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после победного поединка против самарских "Крыльев Советов" в 12-м туре чемпионата России признался, что его подопечные провели игру не самым лучшим образом. Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу клуба с берегов Невы. "Игра против "Крыльев" получилась тяжелой. Начало было плохим из-за большого количества ошибок в обороне, — признается Семак, слова которого приводит Спорт24.Ru. — Матч провели ниже своих способностей, но главное, что взяли три очка. Сейчас у нас сложный календарь, большое количество выездов и также нужно учитывать состояние игроков. После чемпионата мира спад неминуем, и главной задачей для нас является преодоление подобных периодов с минимальными потерями". Напомним, что после 12-ти туров "сине-бело-голубые" занимают первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, на шесть очков опережая "Краснодар".