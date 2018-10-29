Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в мире в Instagram

Нападающий сборной Португалии по футболу и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в социальной сети Instagram.

С 2016 года самым популярным человеком в Instagram была американская певица Селена Гомес. На данный момент за ее аккаунтом в соцсети следят более 144 миллионов 318 тысяч человек. На странице Роналду в понедельник подписчиков стало более 144 миллионов 331 тысячи. Таким образом, португальский футболист стал самым популярным человеком в Instagram.