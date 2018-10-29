Ещё
Роналду стал самым популярным человеком в Instagram
Далее:
Читайте также:
Ещё

Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в мире в Instagram 

ТАСС + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Нападающий сборной Португалии по футболу и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в социальной сети Instagram.
С 2016 года самым популярным человеком в Instagram была американская певица Селена Гомес. На данный момент за ее аккаунтом в соцсети следят более 144 миллионов 318 тысяч человек. На странице Роналду в понедельник подписчиков стало более 144 миллионов 331 тысячи. Таким образом, португальский футболист стал самым популярным человеком в Instagram.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за €100 млн  Сервис Instagram, предназначенный для размещения фотографий и видеороликов, был запущен в октябре 2010 года и изначально был разработан для мобильных устройств от компании Apple ("Эппл"). В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android ("Андроид"). В том же году Facebook купила компанию Instagram за 1 млрд долларов.
ТАСС: последние новости
"Зенит" победил "Крылья Советов" в матче РПЛ, Анюков провел 400-й матч за петербуржцев Биография владельца ФК "Лестер" Вичая Сриваддханапрабхи Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев пожалуется на хакеров в прокуратуру
«Могут попасть в сборную заключённых»32
Туктамышева устроила стриптиз на льду169
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Тарасова накинулась на судей из-за Туктамышевой13
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
00:41
«Могут попасть в сборную заключённых»
Футбол Статьи
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
00:43
«Я не хочу драться»: Хабибу нашли новую жертву
MMA Статьи
01:52
Нурмагомедов встретился с Эрдоганом
MMA
00:14
Наполовину одетый футболист вышел в эфир телеканала
Футбол
01:00
Футболисты отпраздновали гол унижением соперника
Футбол
00:41
Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат» на перевоспитание
Футбол Статьи
00:19
Трагедия в Лестере: люди несут цветы к стадиону
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение