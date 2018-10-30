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Врач поставил точку в карьере Акинфеева в сборной
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Акинфеев поставил точку в карьере в сборной после разговора с врачом 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что принял окончательно решение об уходе из сборной России после разговора с врачом. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на программу «Футбол России».
По словам голкипера, он уже задумывался о завершении карьеры в национальной команде, но «жирную точку» поставило обследование в Германии.
«Мы основательно говорили с доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта», — сказал Акинфеев.
32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной 1 октября 2018 года. Вратарь объяснял, что ему становится все труднее совмещать выступления и в национальной команде, и в ЦСКА.
Также Акинфеев говорил, что решил уступить дорогу более молодым игрокам, похвалив перспективную молодежь в российском футболе. Он поблагодарил всех тренеров сборной РФ и коллег по команде, напомнив об успешном выступлении на ЧМ-2018.
Свой первый матч за основную сборную России 18-летний Акинфеев провел в апреле 2004 года.
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