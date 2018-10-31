Названа еще одна причина увольнения Карреры

СМИ: «Спартак» уволил Карреру из-за высоких выплат агентам

Причина увольнения итальянца Массимо Карреры из «Спартака» не только в неудовлетворительных результатах в этом сезоне, но еще и в высоких агентских выплатах при совершении трансферов.

С тех пор, как Каррера возглавил «Спартак», выплаты другим клубам в качестве компенсаций за игроков превысили 30 млн евро. Также столичный клуб тратил немалые средства на подъёмные. С середины 2017 года их сумма составила около 25 млн евро.

Таким образом, сумма выплаченных вознаграждений составила более 100% от денег, потраченных на покупку футболистов.

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2016/17, в начале следующего года выиграл Суперкубок страны.

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