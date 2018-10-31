Ещё
Названа еще одна причина увольнения Карреры
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Спартак» уволил Карреру из-за высоких выплат агентам 

RT на русском + ещё 3 18 минут назад
Фото: Dmitry Golubovich globallookpress.com
Причина увольнения итальянца Массимо Карреры из «Спартака» не только в неудовлетворительных результатах в этом сезоне, но еще и в высоких агентских выплатах при совершении трансферов.
С тех пор, как Каррера возглавил «Спартак», выплаты другим клубам в качестве компенсаций за игроков превысили 30 млн евро. Также столичный клуб тратил немалые средства на подъёмные. С середины 2017 года их сумма составила около 25 млн евро.
Таким образом, сумма выплаченных вознаграждений составила более 100% от денег, потраченных на покупку футболистов.
Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2016/17, в начале следующего года выиграл Суперкубок страны.
Ранее стала известна сумма неустойки за тренера «Арсенала» Кононова.
RT на русском: последние новости
К Мамаеву подселили нового сокамерника в СИЗО «Наполи» и «ПСЖ» начали переговоры о трансфере Кавани Футболисты «Тоттенхэма» переживают из-за возможного ухода Почеттино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок32
Медведеву и Загитову сравнили со сцепившимися кошками12
Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием2
Мамаев пожалуется на хакеров в прокуратуру9
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Видео
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
01:03
К Мамаеву подселили новичка
Футбол
00:41
«Могут попасть в сборную заключённых»
Футбол Прочее
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
01:20
Футболиста убили после жестоких пыток
Футбол
01:18
«Он уничтожит Хабиба»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение