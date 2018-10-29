Футболиста убили после жестоких пыток

В Бразилии убит полузащитник «Сан-Бенту» Даниэл Фрейтас. Изуродованное тело 24-летнего футболиста обнаружили утром 29 октября в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, который расположен недалеко от Куритибы.
По некоторым данным, перед смертью Фрейтаса пытали. Преступники отрезали ему половой орган, также были обнаружены на шее многочисленные колото-резаные травмы, сообщает издание UOL Sporte.
Фрейтас выступал за «Сан-Паулу» с января 2015 года. На своем сайте футбольный клуб выразил соболезнования родным и близким спортсмена.
Ранее News.ru сообщал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка», заявил, что следит за новостями футбола.