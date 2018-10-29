Ещё
В Бразилии жестоко убили футболиста «Сан-Паулу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бразилии жестоко убили футболиста «Сан-Паулу» 

News.ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: SPANISH FILMS/youtube.com
В Бразилии убит полузащитник «Сан-Бенту» Даниэл Фрейтас. Изуродованное тело 24-летнего футболиста обнаружили утром 29 октября в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, который расположен недалеко от Куритибы.
По некоторым данным, перед смертью Фрейтаса пытали. Преступники отрезали ему половой орган, также были обнаружены на шее многочисленные колото-резаные травмы, сообщает издание UOL Sporte.
Фрейтас выступал за «Сан-Паулу» с января 2015 года. На своем сайте футбольный клуб выразил соболезнования родным и близким спортсмена.
Ранее News.ru сообщал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка», заявил, что следит за новостями футбола.
News.ru: последние новости
Акинфеев предложил назвать аэропорт именем Яшина Сейв Помазуна вошёл в список лучших 3-го тура Лиги чемпионов Прокуратура займётся интимными фото Мамаева с женой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев пожалуется на хакеров в прокуратуру
«Могут попасть в сборную заключённых»32
Туктамышева устроила стриптиз на льду169
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Тарасова накинулась на судей из-за Туктамышевой13
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
00:41
«Могут попасть в сборную заключённых»
Футбол Статьи
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
00:43
«Я не хочу драться»: Хабибу нашли новую жертву
MMA Статьи
01:52
Нурмагомедов встретился с Эрдоганом
MMA
00:14
Наполовину одетый футболист вышел в эфир телеканала
Футбол
01:00
Футболисты отпраздновали гол унижением соперника
Футбол
00:41
Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат» на перевоспитание
Футбол Статьи
00:19
Трагедия в Лестере: люди несут цветы к стадиону
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение