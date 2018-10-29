Ещё
Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем с «Рубином» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщики московского "Спартака" оскорбляли полузащитника клуба Дениса Глушакова перед встречей 12-го тура чемпионата России против казанского "Рубина", сообщает Sport24.
Отмечается, что фанаты столичного клуба также поддержали бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
Встреча между "Рубином" и "Спартаком" проходит в Казани.
22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку. Под его руководством "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России.
Ранее сообщалось, что Глушаков остался в запасе на матч против "Рубина".
Газета.Ru: последние новости
Мамаев обратится в прокуратуру после публикации интимных фото с его женой Юрист рассказал о состоянии Кокорина и Мамаева в "Бутырке" Месси высказался об идее возвращения Неймара в "Барселону"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев пожалуется на хакеров в прокуратуру
«Могут попасть в сборную заключённых»32
Туктамышева устроила стриптиз на льду169
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Тарасова накинулась на судей из-за Туктамышевой13
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
00:41
«Могут попасть в сборную заключённых»
Футбол Статьи
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
00:43
«Я не хочу драться»: Хабибу нашли новую жертву
MMA Статьи
01:52
Нурмагомедов встретился с Эрдоганом
MMA
00:14
Наполовину одетый футболист вышел в эфир телеканала
Футбол
01:00
Футболисты отпраздновали гол унижением соперника
Футбол
00:41
Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат» на перевоспитание
Футбол Статьи
00:19
Трагедия в Лестере: люди несут цветы к стадиону
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение