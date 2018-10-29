Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем с «Рубином»

Отмечается, что фанаты столичного клуба также поддержали бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Встреча между "Рубином" и "Спартаком" проходит в Казани.

22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку. Под его руководством "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Глушаков остался в запасе на матч против "Рубина".