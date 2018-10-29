Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем

Болельщики московского "Спартака" оскорбляли полузащитника клуба Дениса Глушакова перед встречей 12-го тура чемпионата России против казанского "Рубина", сообщает Sport24.
Отмечается, что фанаты столичного клуба также поддержали бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
Встреча между "Рубином" и "Спартаком" проходит в Казани.
22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку. Под его руководством "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России.
Ранее сообщалось, что Глушаков остался в запасе на матч против "Рубина".