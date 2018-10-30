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Кокорин и Мамаев могут стать звездами тюремного футбола
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Кокорин и Мамаев могут стать звездами тюремного футбола 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут играть за тюремные футбольные команды, если попадут в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Мельникова, если футболистов приговорят к реальным срокам, с высокой вероятностью им разрешат играть в командах, созданных при колониях.
Руководство ФСИН поощряет футбольные матчи между заключенными, так как это помогает социализации.
Футбольные команды есть почти по всех учреждениях ФСИН столичного региона. Мельников отметил, что Кокорин и Мамаев — футбольные звезды, если они попадут в колонии в регионах, им, скорее всего, предоставят все необходимое для создания футбольной команды.
«Такая ситуация помогла бы пропаганде здорового образа жизни среди осужденных», — заключил секретарь ОНК.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина. Министр спорта Павел Колобков заявлял, что игроков, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную РФ.
Кокорин говорил навестившим его в СИЗО общественникам, что не хочет уходить из спорта. Он выразил надежду, что никто этого не потребует.
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