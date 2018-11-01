Акинфеев рассказал о пенальти на ЧМ-2018

Акинфеев рассказал об эмоциях после отбитого пенальти на ЧМ-2018

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу Gazgolder рассказал об эмоциях после отбитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Испании.

«Когда ты слышишь, как 80 тысяч зрителей в "Лужниках" заорали — эмоции не выразить словами, с головы до пяток дух вылетел. Я даже поверить не мог, что это произошло. Я почувствовал, что мяч попал в ногу и подумал, что он залетит в ворота. Потом посмотрел, что он отлетел на трибуны. Я как дурачок покатился на животе, и в этот момент ко мне подбежали ребята, и началась чехарда», — вспоминает вратарь.

По словам Акинфеева, он не специально отставил ногу. «Если бы мяч ушел левее на 15 сантиметров, не было бы ни тех эмоций, ни радости, ни праздника. В жизни все получается случайно», — добавил он.

Вратарь завершил выступления за сборную России 1 октября. На домашнем чемпионате мира он был капитаном команды. Этот турнир Акинфеев назвал пиком своей карьеры за национальную команду.

Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ. В матче 1/8 финала команда обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. На счету Акинфеева два отбитых удара. Решающий одиннадцатиметровый голкипер отразил ногой.

32-летний футболист выступал за сборную России с 2004 года. В ее составе он завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. Он защищает цвета ЦСКА на протяжении всей карьеры.