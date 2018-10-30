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Черчесов определился с постом тренера «Спартака»
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СМИ: Черчесов не намерен переходить на клубную работу 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Российский тренер Станислав Черчесов, возглавляющий сборную России, намерен сосредоточиться на работе в национальной команде, хоть и считается одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака", сообщает газета "Известия".
Специалист не готов совмещать два поста, поэтому не будет рассматривать предложения клубов, как минимум, до окончания чемпионата Европы 2020 года. Эту информацию подтвердил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.
"Станислав Саламович остаётся тренером сборной и сосредоточен только на этой работе. Мы очень благодарны ему за удачное выступление на ЧМ-2018 и за нынешние результаты в Лиге наций. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед", — сказал Анохин.
Ранее полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о прощании команды с бывшим главным тренером.
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