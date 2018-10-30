Роналду раскрыл имя виновника его ухода из «Реала»

Роналду раскрыл имя главного виновника его ухода из «Реала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ушел из мадридского «Реала» из-за президента клуба Флорентино Переса. Слова португальца приводит France Football.

«Я чувствовал, что внутри клуба отношение ко мне изменилось. Особенно изменилось оно у президента Переса. В первые четыре или пять лет я чувствовал себя Криштиану Роналду. Потом этого не было. Президент смотрел на меня так, будто я больше не был незаменимым для них», — отметил Роналду.

Он отметил, что не видел у Переса желания предотвратить его уход из «Реала». Также португалец заверил, что его переход в «Ювентуса» не связан с желанием заработать больше: «Если бы я хотел денег, то переехал в Китай, где мне бы заплатили в пять раз больше. Разница в том, что "Юве" хотел меня, и они показали мне это».

Также в интервью France Footbal он отметил, что считает себя достойным получить шестой «Золотой мяч». В то же время Роналду дал понять, что для него это не главное.

Португалец играл в «Реале» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов. В «Ювентус» он ушел летом 2018-го.