«Мстительный человек»: Кержаков пытался подставить жену

«Мстительный человек»: экс-супруга Александра Кержакова рассказала, как бывший муж пытался ее подставить

Екатерина Сафронова два года назад была обвинена в употреблении и хранении запрещенных препаратов, которые у нее так и не нашли.

Последние два года выдались тяжелыми для Миланы Кержаковой . Она потеряла своего отца, когда находилась на последних неделях беременности. Милане было очень тяжело переживать эту утрату, из-за чего она начала употреблять запрещенные вещества и впала в депрессию.

Несколько дней назад Милана Тюльпанова получила опеку над годовалым сыном. Однако ее супруг игнорирует постановление суда. Сегодня жена Александра Кержакова обнародовала переписку с ним. Сейчас Милана лечится от наркотической зависимости и переживает развод с мужем, который хотел отобрать у нее единственного сына. Девушка смогла отстоять сына. По решению суда, мальчик должен жить с мамой, но Кержаков не намерен так просто отдать Милане ребенка. Футболист игнорирует постановление суда.

Отметим, что несколько лет назад все СМИ писали о том, что бывшая жена Кержакова Екатерина Сафронова также употребляла наркотики. Сама Сафронова отрицает все обвинения и утверждает, что ее подставили. Сотрудники полиции так и не нашли у нее запрещенные вещества. Более того, на одном из порталов новость о том, что женщину задержали, появилась еще до того, как Екатерину повезли в отделение полиции. Екатерина уверена, что именно бывший муж пытался ее оболгать.